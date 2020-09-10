СМИ: в Берлине усилили охрану клиники, где находится Навальный

В берлинской клинике Charite увеличили число сотрудников полиции, охраняющих российского оппозиционера Алексея Навального, передает Spiegel.

По данным издания, полиция опасается новых покушений на пациента.

Также сообщается, что состояние Навального «заметно улучшается».

Полиция Берлина, в свою очередь, ответила: «Не знаем, откуда эти данные».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в Германию. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.

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