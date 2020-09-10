Жена летчика Ярошенко рассказала о его проблемах со здоровьем

У российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме, усугубилась проблема с зубами. Об этом рассказала его супруга Виктория ТАСС.

По ее словам, мужчина испытывает сильную боль с зубом, но квалифицированную медицинскую помощь ему не оказывают.

«Говорит, что потерпит немного и пойдет вырывать, потому что сил терпеть уже нет. Это последний зуб, которым хоть как-то можно было разжевывать пищу. После удаления жевать уже будет просто нечем», — рассказал супруга.

В начале августа стало известно, что в тюрьме, где содержится Ярошенко, началось повторное распространение коронавируса. Однако администрация учреждения отказалась тестировать заключенных. Сокамерник Ярошенко скончался от COVID-19. У россиянина после теста в мае вирус не выявили.

Константин Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в 2010 году по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко вину отрицает и называет дело против себя сфабрикованным.

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