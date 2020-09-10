«Известия»: в России пересмотрят режим работы врачей в «красной зоне»

В России обновят рекомендации по времени нахождения в «красной зоне» медперсонала, работающего с пациентами с коронавирусом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

По данным издания, ведомство подготовило техническое задание по разработке специальной системы. Там будет фиксироваться информация о производственной нагрузке медицинского персонала в условиях пандемии, количестве рабочих смен, часов, проведенных в «красной зоне», и часов отдыха.

Это необходимо для выхода на режим ротации медперсонала и минимизации рисков для работающих в «красной зоне», считают в ФМБА. Там отметили, что человек с течением времени может пренебрегать мерами безопасности. Поэтому необходимо понять, когда появляются утомление и эмоциональное выгорание.

Такая разработка обойдется федеральному бюджету в 4 млн руб. и будет завершена к концу 2020 года.

Председатель профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников рассказал, что рабочий день в «красной зоне» должен составлять не более 36 часов в неделю.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 27 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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