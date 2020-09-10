В США сообщили о почти 100 крупных пожарах в трех штатах

В трех штатах на западном побережье США полыхают 96 крупных пожаров на площади в 1,375 млн гектаров. Об этом в Twitter сообщает Национальный межведомственный пожарный центр Соединенных Штатов Америки.

Его сотрудники выявили возникновение 17 новых крупных пожаров.

«В результате чего общее число масштабных возгораний возросло до 96, выжжено более 3,4 млн акров (1,375 млн га). В результате возгораний в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне вчера выжжена площадь в десятки тысяч акров», — говорится в заявлении.

В центре отметили, что уже был отдан приказ об эвакуации многих людей, которые проживают возле фронта огня.

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