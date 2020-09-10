В Мексике нашли обезглавленное тело журналиста

Журналиста газеты Diario el Mundo Хулио Вальдивиа Родригеса убили в мексиканском штате Веракрус. Об этом говорится в сообщении издания в Twitter.

По данным правозащитной организации Article 19, этот случай убийства сотрудника СМИ стал четвертым в Мексике за 2020 год, который связан с профессиональной деятельностью журналистов.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, обезглавленное тело корреспондента криминальной хроники было найдено на железнодорожных путях в гористой местности штата Веракрус рядом с общиной Параисо.

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