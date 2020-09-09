В МИДе рассказали детали о похищенных в Нигерии россиянах
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МИД уточнил данные о россиянах, похищенных пиратами в Нигерии при захвате судна Water Phoenix. Об этом пишет РИА «Новости».
«Взяты в заложники двое российских граждан – капитан судна С. Гилецкий и старший помощник В. Кормин. Остальным шестнадцати морякам удалось избежать похищения», — отметили в министерстве.
В МИДе отметили, что предпринимаются все меры, чтобы освободить российских моряков.
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