Создатель «Новичка» назвал чушью якобы новый состав вещества

Информация о якобы отравлении Алексея Навального новым составом «Новичка» не может быть правдой, потому что у пострадавшего не было соответствующих симптомов, рассказал один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк. Об этом пишет РИА «Новости».

«Чушь собачья абсолютно. Я, конечно, все варианты «Новичков» знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет», — сказал Ринк.

Ученый посоветовал забыть о «Новичке».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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