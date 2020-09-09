AstraZeneca может возобновить испытания вакцины на следующей неделе

Британский производитель лекарств AstraZeneca может возобновить испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

По информации издания, тесты могут продолжиться уже на следующей неделе.

Ранее AstraZeneca пришлось прервать клинические испытания препарата, разрабатываемого совместно с Оксфордским университетом, из-за нежелательных эффектов у одного из участников эксперимента.

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