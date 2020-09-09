Бывший подчиненный дал показания на замглавы Минэнерго

Показания директора проекта государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) в Минэнерго Романа Щеброва легли в основу обвинения замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова, пишет РБК со ссылкой на материалы, которые следователь приобщил к ходатайствам об аресте фигурантов дела.

Уголовное дело возбудили 10 марта. К материалам приобщили протоколы допроса Щеброва. Сначала он проходил свидетелем, а с 21 августа — подозреваемым. Как сообщается, позже Щебров признал вину и пожелал заключить сделку со следствием, дав показания на коллег.

Ранее стало известно, что замглавы Минэнерго и еще трое фигурантов обвиняются в хищении более 600 млн рублей. Им предъявлено обвинение в мошенничестве.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Замминистра энергетики Тихонов задержан по делу о крупном мошенничестве

— Замглавы Минэнерго и еще трое фигурантов обвиняются в хищении более 600 млн рублей