Украина наложила арест на 65 самолетов РФ

Суд Украины вынес решение в отношении 65 российских самолетов, которые летели в Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы прокуратуры Автономной Республики Крым, которая входит в структуру Генпрокуратуры Украины.

В соответствии с постановлением суда на самолеты был наложен арест.

При этом самолеты были названы «нарушителями порядка», дело было возбуждено по факту «въезда и выезда с оккупированного полуострова».

В публикации уточнили, что расследование дела ведет главное управление Службы безопасности Украины в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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