Посольство РФ в Нигерии заявило, что пираты похитили 2 россиян при захвате судна

Посольство России в Нигерии заявило, что двое российских моряков были похищены пиратами при захвате судна Water Phoenix. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление диппредставительства.

«Подтверждаем, что 8 сентября в 30 километрах от города Лагоса (Нигерия) в результате пиратского нападения с судна Water Phoenix были похищены двое россиян», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время российское посольство взаимодействует с правоохранительными органами Нигерии для освобождения заложников.

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