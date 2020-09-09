Житель Перми погиб при тестировании американских горок
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Прокуратура начала проверку после гибели в Перми оператора во время тестирования американских горок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого ведомства.
Инцидент произошел в парке развлечений имени Максима Горького 28 августа. Отмечается, что одна из кабинок ударила мужчину по голове, он получил черепно-мозговую травму. Потерпевший умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура намерена дать правовую оценку действиям должностных лиц относительно соблюдения законодательства об охране труда.
В настоящее время аттракцион не работает.
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