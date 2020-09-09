Минздрав: вакцинированные добровольцы проведут под наблюдением 180 дней

Наблюдение за добровольцами, привитыми вакциной от коронавируса, разработанной Институтом Гамалеи, будет проводиться в течение 180 дней. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав РФ.

«Состояние здоровья добровольцев, принимающих участие в исследовании, будет контролироваться с применением специально разработанного приложения, а данные о их самочувствии и возможных нежелательных реакциях попадут в специальный регистр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи будут наблюдать за добровольцами все 180 дней.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

Подробности о вакцине можно узнать на сайте https://sputnikvaccine.com/.

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