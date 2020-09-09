Россиянам из группы риска начнут делать прививки от COVID-19 в ближайшее время

В России в ближайшее время начнут делать прививки от коронавируса гражданам из групп риска вакциной Sputnik V. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первая партия вакцины уже поступила в гражданский оборот.

«Также с помощью специального приложения будет контролироваться состояние граждан из групп повышенного риска, вакцинация которых в рамках гражданского оборота в ближайшее время начнется в регионах», — рассказали в пресс-службе.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России 9 сентября стартует третья фаза клинических исследований вакцины Sputnik V.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

Подробнее о вакцине можно узнать на сайте https://sputnikvaccine.com/.

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