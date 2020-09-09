Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановлены

Клинические испытания вакцины от коронавируса компании AstraZeneca приостановлены. Об этом сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя компании.

Как отмечается, это произошло из-за того, что у одного из участников эксперимента были замечены нежелательные эффекты. Их точная причина пока непонятна.

В настоящий момент компания анализирует данный случай. Представитель AstraZeneca подчеркнул, что приостановка испытаний является нормой в таких ситуациях.

Сколько времени займет приостановка испытаний, пока непонятно. Однако специалисты делают все, чтобы эта ситуация незначительно сказалась на их сроках.

11 августа российский президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

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