В Москве началась вакцинация добровольцев от COVID-19, сообщают в мэрии

В Москве началась прививка добровольцев вакциной от коронавируса, разработанной Институтом Гамалеи. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Сегодня в Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация горожан против новой коронавирусной инфекции. Первые участники уже сделали прививку в столичных медучреждениях», — говорится в сообщении.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

Подробности о вакцине можно узнать на сайте https://sputnikvaccine.com/.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин назвал пандемию разовой историей, о которой забудут через 1,5 года

— Свыше 39,2 млн тестов на коронавирус проведено в России

— Центр Гамалеи готовится создать единую вакцину от гриппа и COVID-19