В Греции полностью сгорел крупнейший лагерь мигрантов
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Крупнейший лагерь мигрантов и беженцев Мориа на греческом острове Лесбос полностью сгорел. Об этом сообщает телеканал ERT.
Отмечается, что в лагере проживали 12,8 тыс. человек. Пожар произошел вскоре после того, как в лагере выявили 35 случаев заражения COVID-19.
Беженцам и мигрантам удалось укрыться в окрестных поместьях и горах, большинство из них направились в город.
По информации пожарной службы Греции, порядка десяти очагов пожара образовались вокруг лагеря и на его территории, для тушения огня были задействованы 25 пожарных и 10 машин при содействии полиции.
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