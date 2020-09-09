В Греции полностью сгорел крупнейший лагерь мигрантов

Крупнейший лагерь мигрантов и беженцев Мориа на греческом острове Лесбос полностью сгорел. Об этом сообщает телеканал ERT.

Отмечается, что в лагере проживали 12,8 тыс. человек. Пожар произошел вскоре после того, как в лагере выявили 35 случаев заражения COVID-19.

Беженцам и мигрантам удалось укрыться в окрестных поместьях и горах, большинство из них направились в город.

По информации пожарной службы Греции, порядка десяти очагов пожара образовались вокруг лагеря и на его территории, для тушения огня были задействованы 25 пожарных и 10 машин при содействии полиции.

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