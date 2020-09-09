Река Раздольная может выйти из берегов из-за тайфунов в Приморье

В Приморье может выйти из берегов река Раздольная после паводка из-за тайфунов «Майсак» и «Хайшен».

«В среду, 9 сентября, в связи с развитием дождевого паводка река Раздольная в Приморском крае может выйти из берегов. Спасатели предупреждают о возможном подтоплении близлежащих участков дорог и объектов», — сообщает правительство региона со ссылкой на региональное министерство ГО и ЧС.

В зоне возможного подтопления могут оказаться Константиновка, Покровка, Чернятино, Синельниково-1 и Синельниково-2. Также в зоне риска населенные пункты на территории Уссурийского городского округа и Надеждинского района возле озера Солдатское и села Раздольное.

Спасатели рекомендуют ограничить использование личного транспорта и исключить выходы на туристические маршруты.

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