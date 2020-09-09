Свыше 39,2 млн тестов на коронавирус проведено в России
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В России проведено свыше 39,2 млн тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
За минувшие сутки проведено 328 тыс. тестов.
В настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие COVID-19 находятся 205 384 человека.
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