Свыше 39,2 млн тестов на коронавирус проведено в России

В России проведено свыше 39,2 млн тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За минувшие сутки проведено 328 тыс. тестов.

В настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие COVID-19 находятся 205 384 человека.

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