В Великобритании снова ужесточат меры по борьбе с COVID-19

Британский премьер-министр Борис Джонсон в среду, 9 сентября, на фоне резкого скачка числа случаев заражения коронавирусом объявит об ужесточении мер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию премьера.

Чтобы остановить распространение вируса, мы упрощаем и усиливаем правила социальных контактов, говорится в речи, с которой выступит Джонсон.

Допустимое число людей, собирающихся вместе, будет вновь снижено с нынешних 30 человек до 6. Эти ограничения коснутся открытых пространств и любых помещений.

7 и 8 сентября число заболевших в Великобритании приближалось к 3 тысячам. Последний раз такие показатели фиксировались в мае.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бедным жителям Британии начнут платить за самоизоляцию

— В Великобритании могут ввести карантин для прибывающих из-за границы

— The Times: Джонсон может уйти в отставку из-за здоровья