В Калифорнии 172 тысячи человек лишились электроэнергии из-из лесных пожаров
В Калифорнии 172 тысячи человек лишились электроэнергии из-из лесных пожаров, ее отключили в мерах предосторожности. Об этом сообщает агенство Associated Press.
По последним данным, площадь пожаров на территории штата достигла рекордных масштабов — 809 тысяч гектаров.
Два самых крупных в истории Калифорнии пожара образовались в районе залива Сан-Франциско. Над их ликвидацией работают свыше 14 тысяч пожарных.
Огонь также затронул такие округа, как Лос-Анджелес, Сан-Бернардино и Сан-Диего. Власти приняли решение закрыть восемь национальных парков, кемпинги и палаточные лагеря.
Известно, что от природный пожар сильно повредил небольшой город Молден на востоке Калифорнии. Смог от огня дошел до штата Сиэтл.
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