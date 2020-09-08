Коронавирусом в Египте заразились более 100 тысяч человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Египте превысило отметку в 100 тыс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

«Общее число заболевших коронавирусом в Египте - 100 тысяч 41 человек», — сообщили агентству в министерстве.

По его данным, жертвами COVID-19 в республике стали более 5,5 тыс. человек, выздоровели более 79 тыс. жителей.

За последние сутки инфекция была обнаружена у 178 египтян, погибли 11 пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 27 млн, умерли больше 890 тыс. человек.

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