В России потушили почти 20 лесных пожаров за сутки

Лесопожарные службы в России за минувшие сутки потушили 19 природных пожаров на площади 460 га, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 7 сентября в России ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 458 гектаров», — сообщили в пресс-службе

Отмечается, что на начало 8 сентября в стране действовали 15 лесных пожаров на площади около 813 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там горит более 579 га леса.

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