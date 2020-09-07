В Белоруссии на протестах 6 сентября задержали 633 человека

На акциях протеста в Белоруссии 6 сентября задержали 633 человека. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человека», — заявила она.

Отмечается, что до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям арестованными остаются 363 человека.

По данным МВД, в различных населенных пунктах республики в воскресенье прошли 42 протестные акции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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