Врачи в Москве вылечили еще 882 пациента от коронавируса

Врачи в Москве вылечили еще 882 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Всего в городе с начала пандемии количество выздоровевших достигло 222 252.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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