В Японии случилось землетрясение магнитудой 5,2
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К востоку от главного острова японского архипелага Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.
Как отмечается, эпицентр землетрясения находился рядом с префектурой Ибараки.
Очаг стихии залегал на глубине около 20 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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