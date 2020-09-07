В Японии случилось землетрясение магнитудой 5,2

К востоку от главного острова японского архипелага Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.

Как отмечается, эпицентр землетрясения находился рядом с префектурой Ибараки.

Очаг стихии залегал на глубине около 20 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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