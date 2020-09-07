В Симферополе и его пригородах начинает действовать почасовой график подачи воды

Жителям Симферополя и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника, 7 сентября, питьевая вода будет подаваться по часам утром и вечером, передает ТАСС.

Отмечается, что в связи с засухой и обмелением Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ начинается третий и самый жесткий этап ограничений.

«Корректируем места установки ёмкостей 2 сентября провели пробную доставку воды, определили «узкие» места», — сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко на своей странице во «ВКонтакте».

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