Синоптики предупредили о похолодании в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уведомил, что 7 сентября станет последним очень теплым днем в центре европейской части России, передает РИА «Новости»

По его словам, в понедельник ожидается теплый воздух с юго-востока. При этом солнца не будет. Специалист отметил, что «настоящая осень» наступит во вторник, 8 сентября. Будет наблюдаться резкое изменение ветровых потоков, прибудут северные воздушные массы, указал синоптик.

«Понижение температуры ожидается градусов на 7-8. В понедельник 23-25 градусов, а потом уже 17-18 градусов, потом каждый день примерно на один градус будет становиться холоднее, к концу недели будет максимальное значение 15 градусов, а местами температура будет ниже 10-градусной отметки», — сказал Вильфанд.

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