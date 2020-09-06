Протестующих против ношения масок разогнали за отсутствие масок в Брюсселе
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Полиция Брюсселя разогнала протестующих против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Le Soir.
Демонстранты выступают в том числе за отмену требования об обязательном ношении средств индивидуальной защиты, отмечает издание.
Несмотря на предупреждения полиции, протестующие не соблюдали безопасную дистанцию и отказывались надевать маски, из-за чего сотрудникам правоохранительных органов пришлось разогнать участников митинга, рассказал официальный представитель полиции Оливье Слосс.
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