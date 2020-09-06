Белорусский ОМОН объяснил «российские» нашивки

Служащие белорусского ОМОНа объяснили, что их нашивки, принятые за флаги кавказских республик России, являются светоотражающими катафотами. Об этом сообщает РИА Новости.

Такие нашивки служат для того, чтобы омоновцы не попадали под колеса милицейской техники, пояснили служащие. По их словам, цвета нашивок ничего не значат, а использование трех разных цветов необходимо, чтобы катафот переливался.

Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы снимки сотрудников минского ОМОНа, у которых на шлемах якобы были нашивки с флагами Дагестана.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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