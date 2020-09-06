В Калифорнии огонь распространился на 1,6 тысячи гектаров леса

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На юге Калифорнии огонь распространился уже на 1,6 тысячи гектаров леса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пожарную службу штата.

Из-за пожара начались перебои в электроснабжении, потому что огонь затронул оборудование компании San Diego Gas & Electric. Как сообщила компания, без света остались почти 13 тысяч человек. К настоящему моменту, после ремонтных работ, электричество все еще отсутствует у тысячи человек.

Ранее Национальная метеорологическая служба США проинформировала, что 16 августа в Национальном парке Долина Смерти температура поднялась до +54,4°C. Из-за чрезвычайной жары в Калифорнии объявили режим чрезвычайной ситуации.

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