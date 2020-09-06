В Новой Москве упал аэроплан
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Около деревни Бабенко в Новой Москве упал аэроплан, из-за чего два человека пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В районе деревни Бабенки упал аэроплан, пострадали двое», — сказал источник.
Причины крушения и состояние потерпевших не уточняется.
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