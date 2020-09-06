Жителей Крыма предупредили о ливнях и ветре до 25 м/с
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В Крыму ожидаются сильные ливни с градом и шквалистый ветер до 25 м/с. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства чрезвычайных ситуаций республики.
«С середины ночи и до конца суток 6 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с», — рассказали в пресс-службе.
Также там предупредили о возможных подтоплениях, авариях на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения. Кроме того, есть угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередачи.
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