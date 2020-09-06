Жителей Крыма предупредили о ливнях и ветре до 25 м/с

В Крыму ожидаются сильные ливни с градом и шквалистый ветер до 25 м/с. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства чрезвычайных ситуаций республики.

«С середины ночи и до конца суток 6 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с», — рассказали в пресс-службе.

Также там предупредили о возможных подтоплениях, авариях на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения. Кроме того, есть угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередачи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Июльская жара»: осень опоздает на три недели

— Новый тайфун движется к Приморью стремительнее прогноза