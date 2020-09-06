Московские врачи вылечили от коронавируса еще 963 человека

В Москве после прохождения лечения выздоровели от коронавируса еще 963 человека. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она добавила, что число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 221 370.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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