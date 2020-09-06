В Иркутской области нет света в 16 населенных пунктах из-за грозы
В трех районах Иркутской области произошло аварийное отключение электричества из-за непогоды.
«В связи с прохождением грозового фронта и усилением ветра произошло аварийное отключение электроснабжения в 26 населенных пунктах в трех районах области», — сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
К утру 6 сентября без света остаются 16 населенных пунктов, уточняют в ведомстве. Электричества нет в поселках в Шелеховского, Заларинского и Аларского районов.
Спасатели предупреждают, что в течение суток местами по области ожидаются грозы, ливневые дожди и усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.
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