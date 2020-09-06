На украинское правительство подали в суд из-за ужесточения карантина

На Украине четыре украинских города подали в суд на правительство страны из-за ужесточения карантина на фоне продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Страна.ua».

Так, иски в суд поступили от Тернополя, Коломыи, а также Калуши и Ивано-Франковска.

В заявлении говорится, что ограничительные меры нарушают конституционные основы страны.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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