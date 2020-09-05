В Белоруссии на протестах 4 сентября задержали 41 человека
В Белоруссии на акциях протеста 4 сентября задержали 41 человека.
«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек», — написала пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале.
Отмечается, что 21 человек остается под стражей до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над протестующими. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.
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