В Белоруссии на протестах 4 сентября задержали 41 человека

В Белоруссии на акциях протеста 4 сентября задержали 41 человека.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек», — написала пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

Отмечается, что 21 человек остается под стражей до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над протестующими. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Милиция в вузе: как в Белоруссии задерживают студентов

— В Белоруссии на протестах 3 сентября задержали 26 человек

— СК Белоруссии проверяет жалобы на действия правоохранителей на протестах