Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Венесуэле

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали сейсмологи в венесуэльском штате Сукре на северо-востоке страны, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Венесуэльского фонда сейсмологических исследований.

Отмечается, что очаг подземных толчков располагался на глубине 37 км, их эпицентр располагался в 12 км от населенного пункта Макуро.

Данных о пострадавших или погибших не поступало.

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