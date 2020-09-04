В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
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В Москве за минувшие сутки скончались 11 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Таким образом, общее число жертв коронавируса достигло 4 878.
Днем ранее сообщалось о 10 умерших.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 26 млн, умерли больше 800 тысяч человек.
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