Минздрав: открытие международного авиасообщения не ухудшило ситуацию с COVID-19 в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с пандемией коронавируса в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока мы этого не отмечаем», — сказал Мурашко, отметив, что принимаются меры безопасности.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 26 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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