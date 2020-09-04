Голикова: власти делают все возможное, чтобы снова не уйти на самоизоляцию из-за COVID

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российские власти делают все возможное, чтобы гражданам не пришлось опять уходить на самоизоляцию из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Голикова отметила, что в данной ситуации многое зависит от дисциплины россиян — «от того, насколько быстро и качественно мы будем реагировать на происходящие ситуации».

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 26 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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