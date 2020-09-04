Колокольцев заявил, что ФРГ не предоставила РФ данных по Навальному

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что ФРГ пока не предоставила России данных по блогеру Алексею Навальному, передает ТАСС.

По его словам, доследственная проверка со стороны Министерства внутренних дел России по ситуации с Навальным еще продолжается.

«Я, конечно, понимаю, что у Германии большой опыт работы с отравляющими веществами, но пока результатов от германских коллег и партнеров нет никаких», — сказал Колокольцев.

Он добавил, что доследственная проверка завершится, когда у российской стороны будут эти результаты.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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