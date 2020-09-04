Третья фаза испытаний вакцины от COVID может быть продлена
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Третья фаза испытаний российской вакцины от коронавируса может продлится год. Об этом сообщил директор по научной работе НИЦ им. Гамалеи Денис Логинов в интервью «России 24».
«Полгода минимум. Но есть варианты и обсуждается вариант продления ее до года», — уточнил директор.
Ранее сообщалось, что российские медучреждения получили вакцину от коронавируса центра Гамалеи для пострегистрационных испытаний.
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