Третья фаза испытаний вакцины от COVID может быть продлена

Третья фаза испытаний российской вакцины от коронавируса может продлится год. Об этом сообщил директор по научной работе НИЦ им. Гамалеи Денис Логинов в интервью «России 24».

«Полгода минимум. Но есть варианты и обсуждается вариант продления ее до года», — уточнил директор.

Ранее сообщалось, что российские медучреждения получили вакцину от коронавируса центра Гамалеи для пострегистрационных испытаний.

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