В России за сутки выявили 5 110 заражений коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

Больше всего случаев в Москве (692), Санкт-Петербурге (193) и Подмосковье (164).

Всего в России коронавирусом заразились 1 015 105, выздоровели 832 747, скончались 17 649 человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти превысило 26 млн, умерли больше 850 тысяч человек.

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