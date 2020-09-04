Собянин опасается осложнения ситуации с COVID в Москве из-за учебного года

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил опасения относительно осложнения ситуации с коронавирусной инфекцией в столице из-за начала учебного года и возвращения горожан с дач. Соответствующая публикация опубликована на портале градоначальника.

Он напомнил, что пандемия пока никуда не ушла.

Мэр считает, что начало учебного года и возвращение людей в столицу могут стать предпосылками для увеличения числа инфицированных.

«Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на «удаленку», — уточнил Собянин.

Ранее глава города также сообщил, что у значительной части москвичей выявлена естественная иммунизация от коронавируса.

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