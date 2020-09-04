Собянин рассказал о естественной иммунизации от COVID у жителей Москвы

У значительной части москвичей выявлена естественная иммунизация от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью НТВ.

Он напомнил, что вирус пока никуда не ушел, но, тем не менее, российской столице удалось пройти пик заболевания.

«Причем прошли в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдали. Мы прошли, и значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию», — уточнил градоначальник.

Он также добавил, что введенные в городе санитарные меры помогли сгладить ситуацию и вывести эпидемию на тот уровень, при котором столица смогла нормально функционировать.

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