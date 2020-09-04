В Ростовской области площадь природного пожара достигла 1 тыс га

Площадь природного пожара в Тарасовском районе Ростовской области достигла 1 тыс. га. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что угрозы перехода огня на населенные пункты нет.

Природные пожары возникли в среду днем на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. По информации властей, один человек погиб и 46 пострадали. В четверг пожары были ликвидированы во всех районах кроме Тарасовского.

Пожары в регионе возникли на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов. Их жертвой стал один человек, 46 жителей пострадали.

Позже пожары в трех районах были потушены. К тушению огня в Тарасовском районе привлечены почти 500 человек около 130 единиц техники.

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