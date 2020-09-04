Диетолог посоветовала россиянам пить чай не чаще 4 раз в день

Диетолог Елена Соломатина посоветовала россиянам не употреблять чай более четырех раз в день. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Но это зависит от степени заварки, качества чая и человека, как он это переносит. Чай — мочегонный напиток, поэтому, выпив его, нужно следить за пополнением жидкости. Не нужно его заваривать кипятком — только горячей водой, чтобы не разрушать полезные компоненты», — продолжила Соломатина.

Она отметила, что в чае содержатся полезные витамины, антиоксиданты, танин и теанин. Тем не менее, из-за присутствия кофеина Соломатина не рекомендует употреблять чай или кофе при повышенном давлении, ряде психических заболеваний и повышенной возбудимости.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Осторожнее в парках: как сохранить здоровье осенью

— Россиянам рассказали, что нельзя вывозить из Турции

— Климатолог рассказала, какую зиму ждать россиянам