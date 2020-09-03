В Москве от коронавируса скончались еще 10 человек

В Москве от нового типа коронавируса COVID-19 скончались еще 10 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число летальных исходов возросло до 4 867 человек.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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