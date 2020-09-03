Глава Минобрнауки объяснил правила по ношению масок в вузах

Глава Минобрнауки Валерий Фальков разъяснил требования по ношению защитных масок в вузах. Об этом он рассказал в эфире «России 1».

Он отметил, что студенты и преподаватели университетов обязаны носить на территории учебного заведения защитные маски.

Министр добавил, что преподаватель может снимать средство индивидуальной защиты во время проведения занятий.

Кроме того, защитные маски могут снимать в творческих вузах.

Фальков заключил, что требования по ограничению числа студентов в аудитории нет, однако вузы сами могут принимать решение о переходе на дистанционное обучение при ухудшении эпидемиологической ситуации.

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